اسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 20-4-2021

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:02 ص
20 ابريل 2021
اسعار الذهب اليوم
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شهدت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-4-2021 في لبنان ارتفاعًا ملحوظًا عن يوم أمس الاثنين بنحو 100 ليرة لبنانية

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكي على النحو التالي:

الوحدة  ليرة لبنانية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 87,068 ليرة   $57.02

سعر الذهب عيار 22  79,813 ليرة   $52.27

اسعار الذهب عيار 21 76,187 ليرة   $49.89

اسعار الذهب عيار 18 65,302 ليرة   $42.77

سعر الذهب عيار 14  50,790 ليرة   $33.26

سعر الذهب عيار 12  43,534 ليرة   $28.51

اسعار أوقية الذهب     2,707,829 ليرة       $1,773

اسعار جنيه الذهب      609,494 ليرة $399.14

اسعار كيلو الذهب      87,068,470 ليرة     $57,019

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Tuesday, April 20, 2021 07:48 AM بتوقيت دولة لبنان

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

19 إبريل       86,990       76,118       65,243       50,744       43,495

18 إبريل       86,526       75,712       64,896       50,474       43,263

17 إبريل       86,476       75,668       64,858       50,445       43,238

16 إبريل       86,810       75,961       65,109       50,639       43,405

15 إبريل       86,469       75,663       64,853       50,441       43,235

14 إبريل       85,126       74,487       63,846       49,657       42,563

13 إبريل       85,570       74,876       64,179       49,916       42,785

12 إبريل       83,644       73,190       62,734       48,793       41,822

11 إبريل       85,745       75,029       64,310       50,018       42,872

10 إبريل       85,745       75,029       64,310       50,018       42,872

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