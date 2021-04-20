اسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 20-4-2021

شهدت اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-4-2021 في لبنان ارتفاعًا ملحوظًا عن يوم أمس الاثنين بنحو 100 ليرة لبنانية

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في لبنان بالليرة اللبنانية والدولار الامريكي على النحو التالي:

الوحدة ليرة لبنانية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 87,068 ليرة $57.02

سعر الذهب عيار 22 79,813 ليرة $52.27

اسعار الذهب عيار 21 76,187 ليرة $49.89

اسعار الذهب عيار 18 65,302 ليرة $42.77

سعر الذهب عيار 14 50,790 ليرة $33.26

سعر الذهب عيار 12 43,534 ليرة $28.51

اسعار أوقية الذهب 2,707,829 ليرة $1,773

اسعار جنيه الذهب 609,494 ليرة $399.14

اسعار كيلو الذهب 87,068,470 ليرة $57,019

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في لبنان بتاريخ Tuesday, April 20, 2021 07:48 AM بتوقيت دولة لبنان

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في لبنان بعملة ليرة لبنانية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 إبريل 86,990 76,118 65,243 50,744 43,495

18 إبريل 86,526 75,712 64,896 50,474 43,263

17 إبريل 86,476 75,668 64,858 50,445 43,238

16 إبريل 86,810 75,961 65,109 50,639 43,405

15 إبريل 86,469 75,663 64,853 50,441 43,235

14 إبريل 85,126 74,487 63,846 49,657 42,563

13 إبريل 85,570 74,876 64,179 49,916 42,785

12 إبريل 83,644 73,190 62,734 48,793 41,822

11 إبريل 85,745 75,029 64,310 50,018 42,872

10 إبريل 85,745 75,029 64,310 50,018 42,872