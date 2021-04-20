وزيرة الصحة : قلقون على الوضع الوبائي في قطاع غزة وخاصة مع زيادة الإصابات والوفيات بكورونا

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة اليوم الثلاثاء 20/4/2021 ، ان الأعداد التي يتم الإعلان عنها لا تعكس الحالة الوبائية في فلسطين وخاصة في ظل استمرار إضراب القطاع الصحي في الضفة، مشيرةً الى ان عدد الوفيات هو ما يكشف مدى صعوبة الوضع الوبائي وخاصة بعد تسجيل 30 حالة وفاة بالامس 14 من الضفة و16 من غزة .

وقالت كيلة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة فلسطين اليوم :" نحن قلقون على الوضع الوبائي في قطاع غزة ، وخاصة ان الاعداد التي يتم تسجيلها في ازدياد مضطرد ، نتيجة الكثافة السكنية ، وزيادة حالات الإصابات والوفاة ".

وبينت أن ممثلين من اللجنة الوبائية في قطاع غزة على اتصال مستمر مع الصحة في الضفة لمتابعة الحالة الوبائية في ظل الانتشار الكبير للإصابات والوفيات .

وفيما يخص المطاعيم قالت الوزيرة ، ان نسبة ما تلقاه المواطنين في قطاع غزة من مطاعيم ، اكبر من نسبة المطاعيم التي تلقاها المواطنين في الضفة والتي قد تعود لاعتمادها على اللقاح الروسي المتوفر حالياً في غزة .

وأوضحت ان الوزارة بصدد شراء 4.5 مليون من لقاحي فايزر وسبوتنيك بعد مصادقة مجلس الوزراء بالأمس ، وستبدأ الاتصالات بالشركات اليوم .

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، سجلت أمس الاثنين ، ارتفاعاً جديداً في وفيات فيروس كورونا، ب16 حالة وفاة، و(998) إصابة جديدة.

وقالت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 415 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 301 حالة.

وأوضحت ان اجمالي تراكمي للمصابين 91086 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 19610 حالة، و اجمالي المتعافين 70699 حالة ، واجمالي الوفيات 777 حالة وفاة.