موعد عيد الفطر السعيد 2021 .. وأجمل صوت تكبيرات العيد

موعد عيد الفطر السعيد 2021 ، ويبحث المسلمون في هذه الأيام على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد أول يوم من عيد الفطر ، وفيه يُكبر المسلمون التكبيرات في المساجد ويؤدوا صلاة العيد وبعدها يذهبوا لزيارة الأرحام والأصدقاء والأحباب والذهاب إلى الملاهي والأماكن الترفيهية العامة ، وفي هذه المقالة التي كتبها فريق فلسطين اليوم سنتعرف على موعد عيد الفطر .

ولاقت هذه المقالة حول موعد أول يوم لـ عيد الفطر السعيد 2021 ، قبولاً واسعًا بين المهتمين في معرفة الموعد المحدد لعيد الفطر ، وايضًا قمنا بوضع لحضراتكم كلمات تكبيرات العيد .

موعد عيد الفطر السعيد 2021 :

ومن المتوقع وفق الحسابات الفلكية أن أول يوم من عيد الفطر السعيد سيكون يوم الخميس بتاريخ 13 مايو 2021 المقبل ، وقبل هذا اليوم ترصد الدول العربية والإسلامية الهلال وعليه يتم تحديد الموعد بالضبط.

وتبدأ صلاة العيد في تمام الساعة 6:10 بتوقيت القدس الشريف ، من صباح يوم الخميس.

الداعية الإسلامي محمد العريفي، أكد أن السنة إن غابت الشمس وغدا العيد، فيجب أن يكبر الإنسان، فيقول كلمات التكبيرات وهي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، موضحا أنه لا بأس بذلك.

كلمات تكبيرات العيد :

“الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد، الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، و سبحان الله بكرةً و أصيلاً. لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ، اللهم صلِ على سيدنا محمدٍ، و على آل سيدنا محمدٍ، و على أصحاب سيدنا محمدٍ، و على أنصار سيدنا محمدٍ، و على أزواج سيدنا محمدٍ، و على ذرية سيدنا محمدٍ، و سلم تسليماً كثيراً“.

وفي هذا المقال تبارك وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لجميع المسلمين في بقاع الأرض عيدهم المبارك بكل محبة وسرور وتتمنى لهم كل الخير، وان يأتي العام المقبل وقد زالت الهموم والغموم.

وفي نهاية المقالة حول موعد عيد الفطر السعيد 2021 أن تكون قد نالت اعجابكم، وكل عام وانتم بألف خير.