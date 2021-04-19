إقالة مورينيو من تدريب توتنهام

قالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية إن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز للقدم أقيل من منصبه اليوم الاثنين بسبب تراجع أداء ونتائج النادي اللندني.

وبعد التعادل 2-2 مع أيفرتون الجمعة الماضي اصبح توتنهام، الذي خسر في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019، في المركز السابع بين فرق الدوري الانجليزي وتبخرت فرصته تقريبا في الوصول للمربع الذهبي.

وكان مورينيو صاحب الخبرة الكبيرة تولى تدريب توتنهام في نوفمبر تشرين الثاني 2019 خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ولم يؤكد النادي بعد تقرير الشبكة التلفزيونية الخاص بالإقالة.

وسيلتقي توتنهام مع مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الانجليزية في استاد ويمبلي اللندني الشهير الأحد المقبل.

وكان توتنهام ضمن 12 ناديا أوروبيا أعلنوا أمس الأحد إطلاق دوري السوبر الأوروبي الجديد.