زهرةٌ رمضانية (7)- القيمة الأثمن –بقلم الأسير: سامح سمير الشوبكي

بقلم الأسير المجاهد: سامح سمير الشوبكي- سجن ريمون الصحراوي

"كن كريمًا في كل شيء إلا وقتك"، لعلّنا نمر على هذه الحكمةَ مرورًا عابرًا، ولعلّها تستوقف البعض إعجابًا، ومهما يكن فهذه الحكمة تحمل المعنى الأهم للبشرية، وهذا ليس من قبيل المبالغة.

الوقت يا صديقي هو أغلى وأثمن ما يملكه الإنسان؛ لأن كل مفقود يمكن أن تسترجعه إلا الوقت وما يأخذه معه من قيمة مادية أو معنوية، وهذا يعني أنه إذا مضى وقتك مضى بعضك دون عودة قطعية، "الوقت هو العمر".. عمرك أنت وعمرنا نحن، هو رأس المال الحقيقي وهو يتعرض للاستهلاك في كل دقيقة نتركها خلفنا.

في رمضان المبارك الاستثمار الحقيقي والفعلي والجدي والرابح للوقت والزمن يكون بجعل كل حركاتنا وسكناتنا طاعة وعبادة خالصة لوجه الله تعالى الذي أقسم بالوقت وعظمته.

في شهر رمضان موسم الخير، خاب وخسَ من لم يدرك قيمة الوقت.