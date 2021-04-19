نصائح لتجنب العطش خلال رمضان

يقدم الأطباء وخبراء التغذية بعض النصائح البسيطة التي تجعلك تتخلص من الشعور بالعطش نهائيا خلال نهار الشهر الكريم، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة .

والنصائح التي يجب اتباعها هي :

أولاً : تناول الزبادي في السحور، حيث يعمل على ترطيب الجسم، فلا يجعلك تشعر بالعطش في اليوم التالي، إضافة إلى أنه يعمل على تقوية جهاز المناعة.

ثانيا: عدم تناول الكافيين خلال وجبة السحور، وتناول العصائر الطبيعية التي تحتوي على نسبة قليلة من السكر، مثل البطيخ الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الماء.

ثالثاً : الاهتمام بتناول الخضراوات في السحور، خاصة الخيار والطماطم والخس، والتي تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والعطش خلال الصيام.

رابعاً : عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات العالية أو الملوحة العالية لتجنب الشعور بالعطش خلال الصيام باليوم التالي.

خامساً : احرص على أخذ حمام بارد أثناء الصيام، فذلك يساعد على ترطيب الجسم وحمايته من العطش الشديد.