قرار في "إسرائيل" بإلزامية الكمامات بعد حملة تطعيم ضخمة

قالت مصادر عبرية اليوم الاثنين 19/4/2021، أن "إسرائيل" ألغت اشتراط ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، وأعادت فتح المدارس بشكل كامل، في خطوة نحو عودة الحياة لطبيعتها بعد حملة تطعيم ضخمة ضد فيروس كورونا.

وسجلت "إسرائيل" انخفاضا كبيرا في حالات العدوى والإصابة مع تلقي قرابة 54 بالمئة من سكانها البالغ تعدادهم 9.3 مليون نسمة جرعتين من لقاح فايزر- بيونتيك.

وألغت "إسرائيل" شرط وضع الكمامات والذي كانت الشرطة تشرف على تنفيذه منذ فرضه العام الماضي لكن وزارة الصحة قالت إن الكمامات لا تزال إلزامية في الأماكن العامة المغلقة وحثت المواطنين على التنقل بها.

وعاد تلاميذ المرحلة الإعدادية إلى الجدول الدراسي لما قبل الجائحة بعدما قضوا الفترة الماضية في المنازل أو حضروا بعض الفصول لينضموا بذلك إلى أطفال دور الحضانة وتلاميذ المرحلتين الابتدائية والثانوية الذين سبق أن عادوا إلى فصولهم.

وذكرت وزارة التعليم أنه ينبغي على المدارس الاستمرار في التشجيع على النظافة الشخصية وتهوية الفصول والحرص على أكبر قدر ممكن من التباعد الاجتماعي خلال فترات الراحة والدراسة.