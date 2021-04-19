الموجة الحارة تصل فلسطين ودرجة الحراة قد تصل لـ40 درجة مئوية في عدد من المناطق

قال الراصد الجوي ايمن المصري اليوم الأثنين 19/4/2021 ان ذروة المرتفع الجوي ، وصلت الاراضي الفلسطينية ، حيث ان درجات الحرارة ترتفع بمقدار من 13-15 درجة مئوية عن معدلها السنوي ، موضحاً ان الدرجات قد تصل من40-45 درجة مئوية في عدد من المناطق وخاصة الجبلية منها ، في حين المناطق السهلية والساحلية قد تصل لـ37 درجة مئوية .

وناشد المصري المواطنين إلتزام منازلهم وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خشية تعرضهم لضربات وشمس ، وفقدان اجسادهم كمية كبيرة من المياه بالتزامن مع الصيام شهر رمضان ، مبيناً ان درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض غدا الثلاثاء.

وفيما يلي الطقس الايام القادم

الثلاثاء 20/4/2021، انحسار الموجة الحارة ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام و بقاء الجو حارا في معظم المناطق وخلال ساعات الليل يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة وانخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة نسبيا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء 21/4/2021، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا لطيفا ومعتدلا، ويطرأ ا نخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس 22/4/2021، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام وحارا نسبيا في المناطق الجبلية حارا في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يوم الاثنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.