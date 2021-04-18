غزة تُسجل 229 إصابة جديدة في الدورة الثانية يرفع العدد الكلي لإصابات اليوم لـ 998

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد 19/4/2021، تسجيل 229 إصابة جديدة في الدورة الثانية.

وأوضحت الوزارة، أنه بتسجيل العدد في الدورة الثانية لليوم الأحد يكون العدد الكلي اليومي للإصابات 998 اصابة بعد فحص 2344 عينة بنسبة اصابة حوالي 43%.

وسجلت فلسطين، 34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

أوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 61، سلفيت 24، أريحا والأغوار 13، نابلس 177، جنين 76، طوباس 25، قلقيلية 9، الخليل 51، ضواحي القدس 3، بيت لحم 14، رام الله والبيرة 69، قطاع غزة 466".