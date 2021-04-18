وقفة لمهجة القدس والجبهة الشعبية تؤكد أن قضية الأسرى معركة الكل الفلسطيني

أكد قادة ونشطاء وذوو الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد 18/4/2021، على أن معركة الأسرى، هي معركة الكل الفلسطيني، وستبقى قضيتهم حية مشتعلة.

جاء ذلك، خلال وقفة نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دعماً وإسناداً للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني على دوار النجمة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ أحمد المدلل على أن قضية الأسرى هي قضية الكل الفلسطيني، وهي قضية حية وستظل مُشتعلة لن تنطفئ أبدًا إلا بتحرر كافة الأسرى والأسيرات.

وقال المدلل: "إن معركة الأسرى داخل السجون هي معركة الكل الفلسطيني، وأنهم لا يمكن أن يغيبوا عن حاضرنا، ولا عن عيوننا ولا عن قلوبنا، ويعيشون معنا في كل لحظة من لحظات حياتنا".

وأضاف المدلل: "إن شعبنا ومقاومته الباسلة لن يهدأ لهم بال طالما أن هناك أسير أو أسيرة داخل السجون يعانون من الجرائم الصهيونية غير الإنسانية".

من جهته أكد الرفيق رمزي أبو جندي عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية على ضرورة إبقاء قضية الأسرى على رأس أولويات العمل النضالي والوطني رسميًا وشعبيًا.

ودعا أبو جندي إلى ضرورة صياغة استراتيجية عمل وطنية حقيقة شاملة لقضية الأسرى مهمتها الأساسية إنهاء معاناة الأسرى، ومتابعة مهمة تحريرهم.





