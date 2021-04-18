ثمانية ضحايا من عائلة واحدة في جريمة أثناء صلاة التراويح بمسجد بأفغانستان

وَقَعت جريمة مروعة داخل أحد المساجد الأفغانية، وأسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص من عائلة واحدة، بعد إطلاق النار عليهم أثناء أداء صلاة التراويح.

وذكر حاكم ولاية "ننغرهار" ضياء الحق أمرخيل، أن خمسة إخوة وثلاثة من أبناء عمومهم من عائلة الحاج عبد الوهاب، قتلوا في مسجد بمدينة جلال أباد شرق أفغانستان، موضحا أنهم قتلوا في المسجد عند الساعة التاسعة مساء، بمنطقة ناغلو سراشا علي خان، بالحي السابع من المدينة.

وأشار الحاكم إلى أن جريمة القتل بالرصاص، تعود إلى نزاع على أرض خاصة، منوها في الوقت ذاته إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وصلت إلى المنطقة، وفتحت تحقيقا لمعرفة المنفذين.