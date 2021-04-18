اليكم امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في غزة

امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في غزة - فلسطين ، وفي هذه المقالة يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية امساكية رمضان في غزة ، حيث يبحث الكثير من الصائمون عن الامساكية لمعرفة مواقيت الصلوات المفروضة، وموعد ساعة الإفطار وساعة السحور للامساك عن الطعام والدخول في وقت الصيام ، لذلك تابع المقال معنا حتى النهاية .

وقد ارفقنا لحضراتكم إمساكية شهر رمضان المبارك 2021 في غزة أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات .

ويحرص موقع فلسطين اليوم بشكل مستمر على نشر مواعيد الصلاة في شهر رمضان ومواعيد الافطار والسحور، حتى يتمكن كافة الناس من معرفة الأوقات خلال رمضان الذي يبلغ 30 يومًا .



