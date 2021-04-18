د. صلاح: الوضع الوبائي في القطاع يزداد خطورة ويجب معاقبة المخالفين

أكد رئيس الحجر المنزلي في وزارة الصحة في قطاع غزة د. معتصم صلاح، أن الوضع الوبائي في القطاع يزداد خطورة لا سيما بعد ازدياد اعداد الحالات الخطيرة والحرجة داخل المستشفيات المنتشرة في القطاع.

وأوضح د. صلاح في تصريحات لإذاعة صوت القدس، أن الفترة الحالية تم تسجيل أعلى نسبة للحالات الخطيرة في القطاع والتي يبلغ عددها 304 حالة خطيرة موجودة داخل المشفى, و420 حالة ما بين متوسطة وحرجة، لافتًا إلى أن الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل أكبر عدد وفيات وهو 23 حالة وفاة.

وطالب د. صلاح وزارة الداخلية والأمن الوطني لاتخاذ كافة الإجراءات العقابية لكل من يعرض غيره للخطر، مبينًا ان الوزارة لا تستطيع وضع رجل أمن أمام كل بيت لذلك على الشخص المصاب أن يحجر نفسه بنفسه.

ودعا، جميع المواطنين إلى أخد كافة اجراءات السلامة والوقاية من حيث التباعد وارتداء الكمامة وعدم التجمع, لكي لا نصل لأغلاق كامل.

وأشار إلى أن الرهان الوحيد اليوم هو أخذ التطعيمات خاصة للفئة العمرية الكبيرة ما فوق سن 50 ونحن لم نصل إلى نسبة 1% من الأشخاص المطعمين في القطاع، لافتًا إلى أن 32 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا فقط.