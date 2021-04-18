مجدلاني ينفي ما نسب اليه من تصريحات حول تحكمه بمخصصات الشؤون الاجتماعية

نفى وزير التنمية الإجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني اليوم الاحد، التصريحات التي نسبت إليه بالأمس حول تحكمه بمخصصات الشؤون سواء في تسريع صرفها أو تأخيرها.

كما استهجن مجدلاني الادعاء المنسوب له عبر إذاعة ريف، مضيفاً "فهي غير معروفة لنا، ولم ندلي بأي تصريحات بهذا الخصوص، ولا نعرف ماهيتها، وسنلاحقها قانونياً".

وأكد ان ما حصل هو فبركة ومحاولة لضرب مصداقيتنا في حملاتنا الانتخابية، وعلى كل مواطن استقاء المعلومات من مصادرها.

وأوضح مجدلاني انه لا يوجد مسؤول فلسطيني ينتقم من شعبه ويحاول أن يعذبه ويستغل حاجته، الأمر المعيب له خاصة وأن شعبنا يعاني الأمرين وازداد ذلك مع دخولنا في شهر رمضان.

وفيما يتعلق باتهامات له بتأخير صرف شيكات الشؤون، لفت قائلاً:" الوزير لا يملك صلاحيات التحكم بموعد صرف شيكات الشؤون سواء بتسريع صرفها أو تأخيرها، كون الأموال ليست تحت تصرفه، وإنما بيد مجلس الوزراء والمالية".

كما نوه مجدلاني بقوله :" لحتى اللحظة هناك مساعي للحصول على قرض لتوفير مخصصات الشؤون الاجتماعية، ونسعى لجلب الدعم والمساعدات لأبناء شعبنا، لكي نتمكن من صرف الدفعة الأولى".