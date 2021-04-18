"كورونا فلسطين": تسجيل 34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة صحة برام الله، اليوم الاحد، تسجيل 34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بفيروس كوفيد19 في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

أوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 61، سلفيت 24، أريحا والأغوار 13، نابلس 177، جنين 76، طوباس 25، قلقيلية 9، الخليل 51، ضواحي القدس 3، بيت لحم 14، رام الله والبيرة 69، قطاع غزة 466".

وسجلت الصحة، 11 وفاة في الضفة الغربية: الخليل 4، بيت لحم 2، جنين 2، رام الله والبيرة 1، سلفيت 1، نابلس 1"، قطاع غزة 23 حالة وفاة.

وبيّنت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.1٪، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9٪، ونسبة الوفيات 1.0٪، من مجمل الإصابات، ولقد بلغ عدد الفحوصات: 4893.

وقالت وزيرة الصحة: إن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 24، سلفيت 3، أريحا والأغوار 7، نابلس 106، جنين 154، طوباس 19، قلقيلية 34، الخليل 70، ضواحي القدس 6، بيت لحم 37، رام الله والبيرة 103، قطاع غزة 1501.

وِأشارت الكيلة، إلى وجود 170 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 48 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 493 مريضاً

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 159976، بينهم 23630 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وبلغ اعداد المرضى في العناية المكثفة 170 مريضًا، والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي 48 ، فيما وصل اعداد المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا 493.