تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2021 HD نايل وعرب سات

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2021 على الأقمار الصناعية مثل نايل سات وعرب سات ، وفي هذه الفترة زادت عمليات بحث على مواقع الانترنت والمنصات الرقمية لتردد قناة ناشونال جيوغرافيك من أجل مشاهدة جميع البرامج المعلوماتية والأفلام الوثائقية القناة الرائدة ، ونتيجة لذلك خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة لتزويدكم بإشارة التردد الجديد ، تابع معنا .

وهنا سيتمكن جميع الجمهور من ضبط تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديد 2021 التي تتميز برامجها وأفلامها بعرض كم هائل من البيانات والمعلومات الثقافية التي تغذي ثقافة الجمهور، إضافة إلى عرض طبيعة الكون: الغابات والبحار والفضاء والصحراء وغيره التي يتمتع المشاهد بمشاهدتها .

ويحرص فريق فلسطين اليوم على توفير جميع الترددات بما فيها القنوات الدينية وافلام الكرتون والرياضية والمعلوماتية، كما هو الحال مع تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 .

ابرز الأفلام الوثائقية على قناة ناشونال جيوغرافيك :

أولاً: أبو كالبيس: وفي هذا الفيلم يعرض الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.

ثانيًا صنارة الصيد: ويعرض على شاشة القناة صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.

ثالثًا: عمليات نقل عملاقة: وتبث ناشونال جيوغرافيك سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.

رابعًا: أساطير العالم الجليدي: ويعرض للمشاهدين دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.

خامسًا: أعقد الإصلاحات: ويسجل هذا الفيلم الوثائقي نسبة مشاهدات عالية ، ويدور حول ماهية الحلول التي يتطلبها إصلاح بعض من أكبر الآلات في العالم.

سادسًا: هندسة عبقرية: وعن هذا الفيلم يحاكي كيف أدى قفص طيور إلى بناء ناطحة السحاب تايبيه 101؟ ريتشارد هاموند يثبت الصلة.

سابعًا: أيام عصيبة على كوكب الأرض: ومن خلاله يبث عن اضطرار العلماء والمحققون البحث عن حلول جذرية حيث ظهرت أحداث ومعضلات مشتتة من أعماق مخزون العالم للمياه.

تردد قناة ناشونال جيوغرافيك 2021 :

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات HD :

القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12467.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 23.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد القناة على نايل سات SD :

القمر الصناعي: نايل سات (SD).

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

تردد القناة: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات 2021 :

القمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.

اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.

معامل التصحيح الخطأ: 34.

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.