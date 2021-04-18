ظاهرة فلكية استمرت لـ4 ساعات في سماء القاهرة بالأمس

شهدت سماء العاصمة المصرية القاهرة، مساء أمس السبت، ظاهرة فلكية تمثلت في اقتران القمر بكوكب المريخ .

واستمر اقتران القمر مع الكوكب الأحمر قرابة 4 ساعات في واحد من المشاهد الفلكية الجميلة.

وتعد تلك الظواهر فرصة لتعريف الجمهور بعلوم الفلك ورفع الوعي العلمي العام لديهم.

وقال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر أشرف شاكر إن الظاهرة الفلكية ليست نادرة، لكنها فرصة لهواة الفلك للتعرف على كوكب المريخ وقربه من القمر.

وأوضح أن الظاهرة الفلكية تعد فرصة لشرح ما المجموعات النجمية الموجودة في السماء الآن، وما أهمية الفلك في الحياة العامة وما علاقة ذلك بتاريخ مصر.

وأشار إلى أنه عند رصد هلال شهر رمضان، تمكنا من رؤية كوكب الزهرة والمريخ بعد غروب الشمس، وهذا يعد اقترانا مع غروب الشمس، وهذا يساعدنا على تحديد موقع الهلال في هذا الوقت بالنسبة للشمس والمريخ والزهرة.

وختم حديثه أن الاقترانات فرصة لتعريف الناس على السماء وعلم الفلك وأهميته.