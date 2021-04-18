غزة : الإعلان اليوم عن أرقام غير مسبوقة للوفيات جراء كورونا

أكد محمد أبو سلمية مدير عام مستشفى الشفاء في قطاع غزة فجر اليوم الأحد 18/4/2021 ، ان ارقاماً قياسية وغير مسبوقة للوفيات سيتم الإعلان عنها اليوم ضمن التقرير الوبائي اليومي .

وبين عبر حسابه على الفيس بوك انه سيتم الإعلان عن 23 حالة وفاة ، وهو الرقم الأعلى منذ بداية فيروس كورونا .

وأشار الى تواجد 421 مريضاً في المشافي مصابين بفيروس كورونا ، و"305" حالة خطيرة وحرجة.

وتمنى أبو سلمية من الجميع أن يكون على قدر المسؤولية باتباع إجراءات الوقاية والسلامة لتحافظ على أحبابنا ، ومطالبته للمواطنين بالمسارعة لأخد الطعوم .

موضحاً ان هذه الموجة لا تفرق بين كبير وصغير الإصابات والموتى من جميع الأعمار

وكانت وزارة الصحة في غزة، اعلنت مساء أمس السبت، 209 إصابة جديدة في الدورة الثانية.

وأفادت الصحة في بيان مقتضب، بأن العدد الكلي للإصابات 466 إصابة بعد فحص 1131 عينة بنسبة اصابة حوالي 41% .

ويشار الى انه بالرغم من انخفاض أعداد الاصابات الى ان نسبة الاصابات مرتفع .