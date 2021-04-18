نقابة المحاميين الفلسطينيين تعلق الفعاليات بسبب "كورونا"

علقت نقابة المحاميين الفلسطينيين، اليوم الاحد، الفعاليات النقابية المعلن عنها من قبل النقابة، وذلك نظرًا لظروف الحالة الوبائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وأكد نقابة المحاميين برام الله، في بيان لها، على وجوب انسجام المرسوم الخاص بتشكيل اللجنة وفق سياق المبادرة التي تبناها دولة رئيس الوزراء ومن ضمنها إشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها والحفاظ على حيادية تشكيلها ورئاستها وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها والزامية توصياتها.

أعلنت شطب إجازة المحاماة لكافة القضاة الذين تجاوزوا بقراراتهم تعليق نقابة المحامين شطباً نهائياً من سجلات النقابة، إضافة إلى شطب إجازة المحاماة لكل من يثبت لنقابة المحامين أنه أوعز بإصدار هذه التعليمات، وتقييد قائمة سوداء بهذا الخصوص تحفظ في سجلات نقابة المحامين.