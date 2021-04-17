بث مباشر مباراة برشلونة واتليتك بيلباو في نهائي كأس إسبانيا

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:22 م
17 ابريل 2021
برشلونة واتليتك بيلباو
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بث مباشر مباراة برشلونة واتليتك بيلباو في نهائي كأس إسبانيا، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، بث مباشر لقناة الفجر التي تنقل مباراة برشلونة واتليتك بيلباو مساء اليوم السبت.

ونقدم لكم أيضا تردد قناة الفجر الجديد 2021 على نايل سات يبحث عنها الكثير من جمهور الساحرة المستديرة حيث أعلنت إدارة قناة الفجر عن نقلها مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس إسبانيا، فقد شغلت التردد الجديد بال الكثيرون بعد أن طرأ تحديث ضخم على سلسلة من القنوات العربية المختلفة على قمر نايل سات.

تردد قناة الفجر لمشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بيلباو

تردد قناة الفجر الجديد 2021 لمتابعة مباراة نهائي كأس اسبانيا

القمر الصناعي       نايل سات

التردد  11748

الاستقطاب    افقي

الترميز 27500

 

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ملاحظة: يمكنك التنقل بين السيرفرات عبر قناة الفجر لمشاهدة بث مباراة برشلونة وأتليتك بيلباو.

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