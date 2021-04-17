وفد من "الجهاد" يقدم التعزية لوالدة الشهيد أبو الخير بمخيم بلاطة

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي عصر اليوم السبت، منزل عائلة الشهيد علي أبو الخير بمخيم بلاطة بمحافظة نابلس الذي استشهد إثر جريمة دهس من قبل مستوطن صهيوني حاقد مساء أول أمس الخميس بالقرب من مدينة أريحا.

بدوره وجه الشيخ القيادي خضر عدنان التحية لروح الشهيد علي أبو الخير، ونقل تعازي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد أبو طارق النخالة لأسرة الشهيد.

من جانبها تحدثت والدة الشهيد البطل علي أبو الخير عن مناقب الشهيد في كلام مؤثر داعية المولى عز وجل أن يتقبل ابنها الشهيد علي، ومباركة له الشهادة.

جدير بالذكر أن الشهيد علي أبو الخير البالغ (47 عامًا) هو أب لخمسة أبناء (ولدين و3 بنات)، أكبرهم يبلغ عمره 13 عامًا، وأصغرهم رضيع 6 أشهر، ووسط أجواء من الغضب شُيِع أمس جثمان الشهيد أبو الخير إلى مثواه الأخير.



