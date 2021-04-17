"الحية" يدعو لجنة الانتخابات لعدم الانصياع للضغوط وعدم تسيس الانتخابات

طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس، د. خليل الحية لجنة الانتخابات الفلسطينية لعدم الانصياع للضغوطات، و عدم تسييس الانتخابات.

وفي تصريح صادر عنه مساء اليم السبت 17-4-2021، جدد الحية تأكيد حركته وقائمتها المرشحة للانتخابات "القدس موعدنا" على حق جميع أبناء شعبنا في التنافس الحر والشريف في الانتخابات القادمة بجميع مراحلها دون حرمان أو إقصاء لأي فلسطيني أو أي قائمة مرشحة طالما كانوا ملتزمين بالقانون.

و شدد على أن حركة حماس على ثقة تامة بالقضاء الفلسطيني، مطالبا من محكمة قضايا الانتخابات أن تعمل وفق القانون بدون تسييس أو ضغوطات من أي طرف أو قائمة ضد طرف أو قائمة أخرى، لما لذلك -إن حصل- من تداعيات سلبية وخطيرة على سلامة العملية الانتخابية، والاطمئنان إلى سير مراحلها كافة.