إليك امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في المغرب اوقات الصلوات وآذان المغرب

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:23 م
17 ابريل 2021
إليك امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في المغرب اوقات الصلوات وآذان المغرب
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إليك امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في المغرب ، وفي رمضان الكريم يبحث الصائمون في البلاد عن أوقات الصلوات الخمس منها السحور والمغرب والإفطار ، كما أنه في الشهر الفضيل تزداد العبادات والطاعات للتقرب من الله عزوجل وترك المعاصي والآثام ، وللتعرف على امساكية رمضان في المغرب تابع معنا .

ولقد خصصنا هذه المقالة بشأن امساكية رمضان المبارك 2021 في المغرب لمعرفة أوقات اذان المغرب والافطار ، وفي هذه المحافظات وهي "العرائش و وجدة وميدلت وشفشاون وسلا وسطات وخريبكة وتمارة وتازة وتارودانت وبني ملال و بركان والناظور والمحمدية والعيون واغادير والرشيدية والحسيمة والجديدة وافران وأحفير وآسفي وطنجة والقنيطرة والرباط وفاس ومكناس والدار البيضاء و تطوان ومراكش ".

امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في المغرب :

امساكية شهر رمضان 2021 في مراكش :

اليوم    رمضان ميلادي صلاة الفجر    الشروق صلاة الظهر    صلاة العصر   صلاة المغرب  صلاة العشاء

الثلاثاء 1      13 أبريل، 2021      04:44 ص    06:14 ص    12:40 م      04:16 م      07:06 م        08:36 م

الأربعاء 2      14 أبريل، 2021      04:43 ص    06:13 ص    12:40 م      04:16 م      07:07 م        08:37 م

الخميس        3      15 أبريل، 2021      04:41 ص    06:12 ص    12:40 م      04:16 م      07:08 م        08:38 م

الجمعة 4      16 أبريل، 2021      04:40 ص    06:10 ص    12:39 م      04:16 م      07:08 م        08:38 م

السبت  5      17 أبريل، 2021      04:39 ص    06:09 ص    12:39 م      04:16 م      07:09 م        08:39 م

الأحد   6      18 أبريل، 2021      04:37 ص    06:08 ص    12:39 م      04:16 م      07:10 م        08:40 م

الأثنين  7      19 أبريل، 2021      04:36 ص    06:07 ص    12:39 م      04:16 م      07:10 م        08:40 م

الثلاثاء 8      20 أبريل، 2021      04:35 ص    06:06 ص    12:38 م      04:16 م      07:11 م        08:41 م

الأربعاء 9      21 أبريل، 2021      04:33 ص    06:05 ص    12:38 م      04:16 م      07:12 م        08:42 م

الخميس        10     22 أبريل، 2021      04:32 ص    06:04 ص    12:38 م      04:16 م      07:13 م        08:43 م

الجمعة 11     23 أبريل، 2021      04:30 ص    06:03 ص    12:38 م      04:16 م      07:13 م        08:43 م

السبت  12     24 أبريل، 2021      04:29 ص    06:02 ص    12:38 م      04:16 م      07:14 م        08:44 م

الأحد   13     25 أبريل، 2021      04:28 ص    06:00 ص    12:38 م      04:16 م      07:15 م        08:45 م

الأثنين  14     26 أبريل، 2021      04:26 ص    05:59 ص    12:37 م      04:16 م      07:15 م        08:45 م

الثلاثاء 15     27 أبريل، 2021      04:25 ص    05:58 ص    12:37 م      04:16 م      07:16 م        08:46 م

الأربعاء 16     28 أبريل، 2021      04:24 ص    05:57 ص    12:37 م      04:16 م      07:17 م        08:47 م

الخميس        17     29 أبريل، 2021      04:23 ص    05:56 ص    12:37 م      04:16 م      07:17 م        08:47 م

الجمعة 18     30 أبريل، 2021      04:21 ص    05:55 ص    12:37 م      04:16 م      07:18 م        08:48 م

السبت  19     01 مايو، 2021       04:20 ص    05:54 ص    12:37 م      04:16 م      07:19 م        08:49 م

الأحد   20     02 مايو، 2021       04:19 ص    05:54 ص    12:36 م      04:16 م      07:19 م        08:49 م

الأثنين  21     03 مايو، 2021       04:18 ص    05:53 ص    12:36 م      04:16 م      07:20 م        08:50 م

الثلاثاء 22     04 مايو، 2021       04:16 ص    05:52 ص    12:36 م      04:16 م      07:21 م        08:51 م

الأربعاء 23     05 مايو، 2021       04:15 ص    05:51 ص    12:36 م      04:16 م      07:22 م        08:52 م

الخميس        24     06 مايو، 2021       04:14 ص    05:50 ص    12:36 م      04:16 م      07:22 م        08:52 م

الجمعة 25     07 مايو، 2021       04:13 ص    05:49 ص    12:36 م      04:16 م      07:23 م        08:53 م

السبت  26     08 مايو، 2021       04:12 ص    05:48 ص    12:36 م      04:16 م      07:24 م        08:54 م

الأحد   27     09 مايو، 2021       04:11 ص    05:47 ص    12:36 م      04:16 م      07:24 م        08:54 م

الأثنين  28     10 مايو، 2021       04:09 ص    05:47 ص    12:36 م      04:16 م      07:25 م        08:55 م

الثلاثاء 29     11 مايو، 2021       04:08 ص    05:46 ص    12:36 م      04:16 م      07:26 م        08:56 م

الأربعاء 30     12 مايو، 2021       04:07 ص    05:45 ص    12:36 م      04:16 م      07:26 م        08:56 م ...عرض المزيد

 

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