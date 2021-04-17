إليك امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في المغرب اوقات الصلوات وآذان المغرب

إليك امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في المغرب ، وفي رمضان الكريم يبحث الصائمون في البلاد عن أوقات الصلوات الخمس منها السحور والمغرب والإفطار ، كما أنه في الشهر الفضيل تزداد العبادات والطاعات للتقرب من الله عزوجل وترك المعاصي والآثام ، وللتعرف على امساكية رمضان في المغرب تابع معنا .

ولقد خصصنا هذه المقالة بشأن امساكية رمضان المبارك 2021 في المغرب لمعرفة أوقات اذان المغرب والافطار ، وفي هذه المحافظات وهي "العرائش و وجدة وميدلت وشفشاون وسلا وسطات وخريبكة وتمارة وتازة وتارودانت وبني ملال و بركان والناظور والمحمدية والعيون واغادير والرشيدية والحسيمة والجديدة وافران وأحفير وآسفي وطنجة والقنيطرة والرباط وفاس ومكناس والدار البيضاء و تطوان ومراكش ".

امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في المغرب :

امساكية شهر رمضان 2021 في مراكش :

اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:44 ص 06:14 ص 12:40 م 04:16 م 07:06 م 08:36 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:43 ص 06:13 ص 12:40 م 04:16 م 07:07 م 08:37 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:41 ص 06:12 ص 12:40 م 04:16 م 07:08 م 08:38 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:40 ص 06:10 ص 12:39 م 04:16 م 07:08 م 08:38 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 04:39 ص 06:09 ص 12:39 م 04:16 م 07:09 م 08:39 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:37 ص 06:08 ص 12:39 م 04:16 م 07:10 م 08:40 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:36 ص 06:07 ص 12:39 م 04:16 م 07:10 م 08:40 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:35 ص 06:06 ص 12:38 م 04:16 م 07:11 م 08:41 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 04:33 ص 06:05 ص 12:38 م 04:16 م 07:12 م 08:42 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 04:32 ص 06:04 ص 12:38 م 04:16 م 07:13 م 08:43 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 04:30 ص 06:03 ص 12:38 م 04:16 م 07:13 م 08:43 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 04:29 ص 06:02 ص 12:38 م 04:16 م 07:14 م 08:44 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 04:28 ص 06:00 ص 12:38 م 04:16 م 07:15 م 08:45 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 04:26 ص 05:59 ص 12:37 م 04:16 م 07:15 م 08:45 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 04:25 ص 05:58 ص 12:37 م 04:16 م 07:16 م 08:46 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 04:24 ص 05:57 ص 12:37 م 04:16 م 07:17 م 08:47 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 04:23 ص 05:56 ص 12:37 م 04:16 م 07:17 م 08:47 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 04:21 ص 05:55 ص 12:37 م 04:16 م 07:18 م 08:48 م

السبت 19 01 مايو، 2021 04:20 ص 05:54 ص 12:37 م 04:16 م 07:19 م 08:49 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 04:19 ص 05:54 ص 12:36 م 04:16 م 07:19 م 08:49 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 04:18 ص 05:53 ص 12:36 م 04:16 م 07:20 م 08:50 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 04:16 ص 05:52 ص 12:36 م 04:16 م 07:21 م 08:51 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 04:15 ص 05:51 ص 12:36 م 04:16 م 07:22 م 08:52 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 04:14 ص 05:50 ص 12:36 م 04:16 م 07:22 م 08:52 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 04:13 ص 05:49 ص 12:36 م 04:16 م 07:23 م 08:53 م

السبت 26 08 مايو، 2021 04:12 ص 05:48 ص 12:36 م 04:16 م 07:24 م 08:54 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 04:11 ص 05:47 ص 12:36 م 04:16 م 07:24 م 08:54 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 04:09 ص 05:47 ص 12:36 م 04:16 م 07:25 م 08:55 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 04:08 ص 05:46 ص 12:36 م 04:16 م 07:26 م 08:56 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 04:07 ص 05:45 ص 12:36 م 04:16 م 07:26 م 08:56 م ...عرض المزيد