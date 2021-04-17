قوات الاحتلال تعتقل 3 مرشحين للانتخابات التشريعية في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 3 مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي في مدينة القدس، ومنعت عقد مؤتمر صحفي لمرشحي الفصائل الوطنية.

وكان من المقرر عقد مؤتمر صحفي للمرشحين المقدسيين للإعلان عن موقفهم من إجراء الانتخابات في القدس وآليات مشاركة المقدسيين فيها.

واعتقلت شرطة الاحتلال أشرف الأعور، وناصر قوس عن قائمة حركة فتح، ورتيبة النتشة عن قائمة فدا.

وحاصرت مخابرات الاحتلال فندق "السانت جورج" حيث كان من المقرر عقد المؤتمر الصحفي، قبل الفعالية ودققت في هويات المارة ومنعت عقد المؤتمر.

وعبر المرشحون ضمن قوائم فصائل العمل الوطني عن موقفهم بأن القدس عربية والسيادة فيها فلسطينية ولا انتخابات دون القدس.

واعتصم المشرحون وعدد من الكوادر والنشطاء في شارع صلاح الدين، بعد منعهم من عقد مؤتمرهم الصحفي، رافعين العلم الفلسطيني في رسالة بقاء وتجذر ردا على سياسات الاحتلال الإقصائية وتصدياً لها.

وأفادت مصادر محلية، بأن مخابرات الاحتلال أبلغت إدارة فندق "السانت جورج" بمنع إقامة أي نشاط يتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو داعم لها، وسلمتهم قرارا من وزير "الأمن الداخلي" بمنع إقامة هذه النشاطات، بعد أن قامت إدارة الفندق العام الماضي بتسليم الفندق للتجمع المقدسي للحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا من أهالي القدس.