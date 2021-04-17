إيران تكشف عن هوية المتورط في حادثة "نطنز" النووية

كشفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت، عن هوية الشخص المتورط في حادثة منشأة "نطنز" النووية في أصفهان جنوب العاصة طهران، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن تعطيل أجهزة الطرد المركزي الخاص بالمنشأة عن العمل.

ونشرت وزارة الأمن الإيرانية، اسم وصورة المتورط في عملية "نطنز" الاحد، ويدعى رضا كريمي.

وأشارت وزارة الأمن، إلى أن المتورط كرمي "غادر قبل الحادثة، والعمل جارٍ لإعادته إلى إيران عبر الطرق القانونية".

وكانت المسؤولين الايرانيين، قد وجهوا اتهامًا لـ"إسرائيل" بالمسؤولية والضلوع في عملية "نطنز"، التي كادت أن تحدث "كارثة إنسانية كبيرة" جراء تسريب الاشاعات النووية.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أكد أن "بلاده ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين".

ورد طهران على العملية التي وصفتها بـ"التخريبية"، باستبدال أجهزة طرد مركزي المعطلة بنحو 1000 جهاز متطور في المنشأة، وأعلنت أنها بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، بمعدل 9 غرامات في الساعة.