زوارق الاحتلال تطلق النيران اتجاه مراكب الصيادين في شمال غزة

أطلقت الزوارق الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الرصاص الحي اتجاه مراكب الصيد في عرض بحر شمال غزة، ما اسفر عن إعطاب مركب صيد.

وأفاد مراسلنا، بأن زوارق الاحتلال قامت بمطاردة وإطلاق النار على قوارب الصيادين في بحر السودانية، ما أدى لاشتعال النيران في أحد القوارب.

وذكر أن الصيادين انسحبوا نحو الشاطئ، خوفًا من تعرض حياتهم للخطر.

يشار إلى أن زوارق الاحتلال الحربية تواصل اعتداءاتها على الصيادين العزل في عرض بحر قطاع غزة، الأمر الذي يؤدي إلى استشهاد وإصابة وغرق القوارب، واحيانًا تصل إلى الاعتقال نحو الداخل المحتل.