تقرير اممي: الاحتلال اعتقل 167 مواطناً في الضفة الغربية خلال اسبوعين

ذكر تقرير أممي أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت صادرت 20 مبنًى يملكه فلسطينيون في الضفة والقدس، بحجة عدم الترخيص، مما أدى إلى تهجير 13 مواطناً وإلحاق الأضرار بسُبل عيش نحو 90 آخرين.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" في تقرير "حماية المدنيين" الذي يُغطي ما بين 30 آذار/مارس-12 نيسان/أبريل أن عشرة مبانٍ هدمت في ثمانية تجمعات سكانية في المنطقة (ج)، حيث أسفرت إحدى عمليات الهدم عن تهجير سبعة مواطنين في منطقة ظهرة الندى ببيت لحم.

وفي سوسيا (الخليل)، صادر الاحتلال خيمة قُدِّمت كمساعدة إنسانية.

وفي القدس أُجبرت أسرة تضم ستة أفراد على هدم منزلها في حي جبل المكبّر، وهُدمت ستة مبانٍ كان أصحابها يستخدمونها في تأمين سبل عيش في العيساوية.

كما أصدرت سلطات الاحتلال أوامر بوقف العمل فيما لا يقل عن 32 مبنًى سكني وزراعي وطريق في خربة الراس الأحمر (طوباس)، خلال الأسبوعين الماضيين.

مداهمات واعتقالات

وخلال ذات الفترة نفذت قوات الاحتلال 154 عملية بحث واعتقال طالت 167 مواطناً في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وسجلت محافظة رام الله أعلى عدد من هذه العمليات (43)، وتلتها القدس (27) والخليل (23).

وأصابت قوات الاحتلال 52 فلسطينيًا بجروح في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وقد أصيبَ 23 مواطناً خلال أربع عمليات بحث واعتقال في سلوان ومخيميْ العروب (الخليل) وعقبة جبر (أريحا) ومدينة نابلس.

وأصيبَ 22 آخرون في اثنتين من الاحتجاجات الأسبوعية على النشاط الاستيطاني في قريتيْ كفر قدوم (قلقيلية) وبيت دجن (نابلس).

وأصيب فتيان (يبلغان من العمر 13 عامًا) بجروح في حادثتين منفصلتين في مدينة الخليل، حيث فقدَ أحدهما عينه بفعل رصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أطلقها جنود الاحتلال.

ومن بين المصابين، تلقّى 29 فلسطينيًا العلاج جراء استنشاق الغاز، وأصيبَ 12 بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وخمسة بالذخيرة الحية، وتعرّض ستة للاعتداء الجسدي أو للرش برذاذ الفلفل الحار.

اعتداءات المستوطنين

أصيب فتيان، بجروح في اعتداء للمستوطنين في المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال في مدينة الخليل.

كما أصيب خمسة مزارعين كانوا يفلحون أراضيهم، بمن فيهم أربعة في النبي صالح (رام الله) وواحد في جالود (نابلس).

واقتلع المستوطنون نحو 100 شتلة زيتون في قُصرة (نابلس).

ولحقت الأضرار بمنزل بسبب زجاجة حارقة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في مدينة الخليل وبعدادات مياه في كفل حارس (سلفيت).

وجرّف المستوطنون أراضٍ يملكها الفلسطينيون ملكية خاصة في قريوت (نابلس) والبقيعة (الخليل).

وفي دير جرير (رام الله)، اعتدى المستوطنون جسديًا على ناشط كان يتواجد في القرية لتأمين الحماية للرعاة الفلسطينيين وأصابوه بجروح.