د. عليان: نستطيع امتلاك كل الاوراق الكفيلة بتحرير الاسرى

دعا مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي، د. جميل عليان الى العودة إلى مرحلة فرض الفلسطيني المعادلات في المنطقة والإقليم لصالح القضية الفلسطينية والأسرى وحريتهم.

و اضاف عليان في حديث له عبر اذاعة القدس بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني، الذي يصادف اليوم السبت 17 ابريل 2021: "نحن أمام حالة غير مسبوقة في العالم عندما يقدم الشعب الفلسطيني مليون أسير على مدار الصراع مع الاحتلال".

و تابع يقول: "ما دام هناك أسيراً واقفاً شامخاً يقاتل من مسافة صفر وفي المربع الأول الأكثر سخونةً وانفجاراً مع العدو بالتأكيد نحن أمام حالة كبيرة وعنوان كبير جداً عنوانه الأسرى".

و دعا عليان الى استنفار كل الطاقات واستخدام كل الإمكانات لخدمة الأسرى، لافتا الى ان هذه الخدمة لن تكون حقيقيةً إلا بتحرير الأسرى.

و اضاف: "نحن قادرون على خلق بدائل كثيرة جداً نستطيع من خلالها تحرير جميع الأسرى".

و تطرق عليان الى قضية الاسير المحرر منصور الشحاتيت قائلاً: "إن الاسير الشحاتيت يلخص حالة الأسير الفلسطيني والمخاطر والتهديدات التي يواجهها الأسير منذ اللحظة الأولى لاعتقاله حتى خروجه إما شهيداً أو مصاباً بمرض مزمن".

و اكد ان المحرر الشحاتيت وضعنا جميعاً كفلسطينيين وكقادة وزعماء وفصائل والأمة العربية والمؤسسات الدولية في قفص الاتهام.

و طالب د. عليان الى مغادرة مربع البيانات والاحتفالات في كل مناسبة تهم الفلسطينيين، و التفكير في العمل وتقديم تقرير سنوي عن الأسرى وماذا قدمنا لهم وما خطتنا القادمة لإنقاذهم.

و أوضح أن البقاء في مربع البيانات والاحتفالات والاجتماعات ودغدغة عواطف الناس لن يحرر الأسرى ولن يحرك الأسير من مربع الظلم القابع فيه.

و اكمل عليان حديثه قائلا: "هناك محاولات كبيرة جداً لامتلاك أدوات لتحرير الأسرى كخطف جنود الاحتلال مثلما حدث في عملية أسر الجندي الصهيوني شاليط رغم الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني".

و اضاف: "نستطيع امتلاك الأوراق القادرة على تحرير الأسرى بشرط وضع خطة وأدوات ووحدة فلسطينية والفلسطيني قادر على ذلك".