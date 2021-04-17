د. عليان: نستطيع امتلاك كل الاوراق الكفيلة بتحرير الاسرى

دعا مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي، د. جميل عليان الى العودة إلى مرحلة فرض الفلسطيني المعادلات في المنطقة والإقليم لصالح القضية الفلسطينية والأسرى وحريتهم.
و اضاف عليان في حديث له عبر اذاعة القدس بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني، الذي يصادف اليوم السبت 17 ابريل 2021: "نحن أمام حالة غير مسبوقة في العالم عندما يقدم الشعب الفلسطيني مليون أسير على مدار الصراع مع الاحتلال".
و تابع يقول: "ما دام هناك أسيراً واقفاً شامخاً يقاتل من مسافة صفر وفي المربع الأول الأكثر سخونةً وانفجاراً مع العدو بالتأكيد نحن أمام حالة كبيرة وعنوان كبير جداً عنوانه الأسرى".
و دعا عليان الى استنفار كل الطاقات واستخدام كل الإمكانات لخدمة الأسرى، لافتا الى ان هذه الخدمة لن تكون حقيقيةً إلا بتحرير الأسرى.
و اضاف: "نحن قادرون على خلق بدائل كثيرة جداً نستطيع من خلالها تحرير جميع الأسرى".
و تطرق عليان الى قضية الاسير المحرر منصور الشحاتيت قائلاً: "إن الاسير الشحاتيت يلخص حالة الأسير الفلسطيني والمخاطر والتهديدات التي يواجهها الأسير منذ اللحظة الأولى لاعتقاله حتى خروجه إما شهيداً أو مصاباً بمرض مزمن".
و اكد ان المحرر الشحاتيت وضعنا جميعاً كفلسطينيين وكقادة وزعماء وفصائل والأمة العربية والمؤسسات الدولية في قفص الاتهام.
و طالب د. عليان الى مغادرة مربع البيانات والاحتفالات في كل مناسبة تهم الفلسطينيين، و التفكير في العمل وتقديم تقرير سنوي عن الأسرى وماذا قدمنا لهم وما خطتنا القادمة لإنقاذهم.
و أوضح أن البقاء في مربع البيانات والاحتفالات والاجتماعات ودغدغة عواطف الناس لن يحرر الأسرى ولن يحرك الأسير من مربع الظلم القابع فيه.
و اكمل عليان حديثه قائلا: "هناك محاولات كبيرة جداً لامتلاك أدوات لتحرير الأسرى كخطف جنود الاحتلال مثلما حدث في عملية أسر الجندي الصهيوني شاليط رغم الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني".
و اضاف: "نستطيع امتلاك الأوراق القادرة على تحرير الأسرى بشرط وضع خطة وأدوات ووحدة فلسطينية والفلسطيني قادر على ذلك".