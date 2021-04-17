في يوم الاسير

د. عليان: نستطيع امتلاك كل الاوراق الكفيلة بتحرير الاسرى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:44 م
17 ابريل 2021
الدكتور جميل عليان
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دعا مسؤول ملف الأسرى في حركة الجهاد الإسلامي، د. جميل عليان الى العودة إلى مرحلة فرض الفلسطيني المعادلات في المنطقة والإقليم لصالح القضية الفلسطينية والأسرى وحريتهم.

و اضاف عليان في حديث له عبر اذاعة القدس بمناسبة يوم الاسير الفلسطيني، الذي يصادف اليوم السبت 17 ابريل 2021: "نحن أمام حالة غير مسبوقة في العالم عندما يقدم الشعب الفلسطيني مليون أسير على مدار الصراع مع الاحتلال".

و تابع يقول: "ما دام هناك أسيراً واقفاً شامخاً يقاتل من مسافة صفر  وفي المربع الأول الأكثر سخونةً وانفجاراً مع العدو بالتأكيد نحن أمام حالة كبيرة وعنوان كبير جداً عنوانه الأسرى".

و دعا عليان الى استنفار كل الطاقات واستخدام كل الإمكانات لخدمة الأسرى، لافتا الى ان هذه الخدمة لن تكون حقيقيةً إلا بتحرير الأسرى.

و اضاف: "نحن قادرون على خلق بدائل كثيرة جداً نستطيع من خلالها تحرير جميع الأسرى".

و تطرق عليان الى قضية الاسير المحرر منصور الشحاتيت قائلاً: "إن الاسير الشحاتيت يلخص حالة الأسير الفلسطيني والمخاطر والتهديدات التي يواجهها الأسير منذ اللحظة الأولى لاعتقاله حتى خروجه إما شهيداً أو مصاباً بمرض مزمن".

و اكد ان المحرر الشحاتيت وضعنا جميعاً كفلسطينيين وكقادة وزعماء وفصائل والأمة العربية والمؤسسات الدولية في قفص الاتهام.

و طالب د. عليان الى مغادرة مربع البيانات والاحتفالات في كل مناسبة تهم الفلسطينيين، و التفكير في العمل وتقديم تقرير سنوي عن الأسرى وماذا قدمنا لهم وما خطتنا القادمة لإنقاذهم.

و أوضح أن البقاء في مربع البيانات والاحتفالات والاجتماعات ودغدغة عواطف الناس لن يحرر الأسرى ولن يحرك الأسير من مربع الظلم القابع فيه.

و اكمل عليان حديثه قائلا: "هناك محاولات كبيرة جداً لامتلاك أدوات لتحرير الأسرى كخطف جنود الاحتلال مثلما حدث في عملية أسر الجندي الصهيوني شاليط رغم الثمن الذي دفعه الشعب الفلسطيني".

و اضاف: "نستطيع امتلاك الأوراق القادرة على تحرير الأسرى بشرط وضع خطة وأدوات ووحدة فلسطينية والفلسطيني قادر على ذلك".

 

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