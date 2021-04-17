حصاد الأسبوع: شهيد وعشرات الاصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة المحتلة

شهد الأسبوع الماضي، استشهاد مواطن فلسطيني جراء دهسه من سيارة مستوطن، وإصابة عشرات المواطنين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في 47 نقطة تخللها إلقاء زجاجات حارقة وأكواع متفجرة، وأصيب على إثرها خمسة مستوطنين وجنديان.

ففي يوم أمس الجمعة تم رصد 10 نقاط مواجهة مع الاحتلال أصيب خلالها مستوطن في مواجهات بباب الساهرة في القدس، فيما أصيب 10 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق.

واندلعت مواجهات بباب العامود وباب الساهرة والشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وبيت دحن في نابلس، وكفر قدوم في قلقيلية.

وأحصي يوم الخميس 9 نقاط مواجهة، واستشهد الشاب علي أبو الخير من مخيم بلاطة في نابلس دهسه مستوطن قرب أريحا، فيما أصيب جندي من قوات الاحتلال في مواجهات باب الساهرة، وألقيت زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال التي اقتحمت قرية جبع قضاء جنين، واندلعت مواجهات أخرى في باب العامود في القدس.

ويوم الأربعاء، تم رصد 5 نقاط مواجهة، اندلعت في باب العامود وباب الساهرة في القدس المحتلة، وبلدة الرام في ضواحي القدس، ومخيم الفوار في الخليل، والخضر في بيت لحم، فيما أصيب 4 مواطنين بالرصاص المطاطي، و37 مواطنا أصيبوا برضوض وقنابل صوت.

وشهد يوم الثلاثاء إصابة 4 مستوطنين بالحجارة قرب ساحة البراق، وجندي من جنود الاحتلال في باب العامود، وأصيب 41 مواطنا مقدسيا خلال مواجهات باب العامود وساحة البراق.

وتم إحصاء 6 نقاط مواجهة في باب العامود وساحة البراق في القدس المحتلة، وبلدة عناتا في ضواحي القدس، والمنطق الجنوبية لمدينة الخليل ومخيم الفوار ومستوطنة كريات أربع في الخليل.

وفي يوم الاثنين تم إحصاء 8 نقاط مواجهة أدت إلى وقوع إصابتين بالرصاص المطاطي، وألقيت زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال ومستوطنيه في مخيم عقبة جبر بأريحا ومستوطنة مجدال عوز ببيت لحم، وبيت أمر في الخليل.

واندلعت مواجهات في باب العامود بالقدس وبني النعيم في الخليل، والخضر في بيت لحم، ومحيط قبر يوسف بمدينة نابلس، وحاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وسجل يوم الأحد إلقاء أكواع ناسفة على مستوطنة بسجوت شمال غرب رام الله، أحصي 4 نقاط مواجهة، اندلعت في مسافر يطا بالخليل، ودير دبوان برام الله، ومستوطنة يتسهار بنابلس.

وفي يوم السبت الماضي، رصد 5 نقاط مواجهة مع الاحتلال، شهدت إلقاء أكواع ناسفة على دوريات الاحتلال في المغير برام الله، وإلقاء زجاجات حارق على الاحتلال في العيساوية بالقدس المحتلة، واندلعت مواجهات أخرى في سلوان بالقدس، وبيت أمر في الخليل، وأم الفحم في فلسطين المحتلة عام 1948م.