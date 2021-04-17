يبحث الكثيرون عن موعد مباراة القمة بين الزمالك والاهلي عبر محركات البحث على الانترنت حيث من المتوقع ان تشهد المباراة قوة واثارة كبيرة بين لاعبي الفريقين.

وتحظى مباريات القمة بين الفريقين الكبيرين في مصر على اهتمام ومتابعة الملايين من ابناء الجمهورية المصرية وابناء الدول العربية بشكل عام.

ومن المقرر أن تقام مباراة نادي الاهلي المصري والزمالك غداً الاحد على استاد القاهرة الدولي الساعة التاسعة والنصف مساءً

ترتيب الفريقين في جدول مسابقة الدوري الممتاز

يتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة حيث شارك في 14 مباراة

ويحتل الاهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة إلا أنه لعب 11 مباراة فقط وتتبقى له 3 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .

ومن المفترض أن تخصص هذه الشبكة المصري ستديو تحليلي كبير قبل لقاء القمة لمنافشة أبرز النقاط في الفريقين.