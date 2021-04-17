القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك وتشكيلة الفريقين خلال مبارة القمة غداً وموعد المباراة ، من المقرر ان تقام مباراة القمة بين نادي الاهلي المصري والزمالك غداً الاحد على استاد القاهرة الدولي حيث يبحث عشاق الفريقين المصية والعربية على موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة للمباراة بالاضافة الى تشكيل الفريقين .

ترتيب الفريقين في جدول مسابقة الدوري الممتاز

تأتي هذه المواجهة بأهمية كبيرة بسبب ظروف الفريقين فى جدول الدوري العام حيث يتصدر نادي الزمالك بطولة الدوري العام برصيد 33 نقطة حيث شارك قي 14 مباراة ويأتي الاهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة إلا أنه لعب 11 مباراة فقط وتتبقى له 3 مباريات .

موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري 18-4-2021

موعد مباراة الأهلي والزمالك هو يوم الأحد 18 أبريل 2021 على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء 9.30م بتوقيت القاهرة في بث مباشر .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 18-4-2021

تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .ومن المفترض أن تخصص هذه الشبكة المصري ستديو تحليلي كبير قبل لقاء القمة لمنافشة أبرز النقاط في الفريقين.

تشكيلة نادي الأهلي أمام الزمالك الاحد 18-4-2021

علي لطفي

أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون - أحمد بيكهام

عمرو السولية – أليو ديانج

طاهر محمد طاهر – حسين الشحات - محمد مجدي أفشة

محمد شريف

تشكيل نادي الزمالك أمام الأهلي الاحد 18-4-2021

جنش

أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء - حازم إمام

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بنشرقي – يوسف أوباما – شيكابالا

مروان حمدي