"التجمع الاعلامي" يطالب بالتدخل العاجل للإفراج عن 25 اسيرا من سجون الاحتلال

في يوم الأسير الفلسطيني..طالب التجمع الاعلامي الفلسطيني اليوم السبت 17-4-2021 كافة الجهات والمؤسسات التي تُعنى بحقوق الصحفيين وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن 25 صحفيًا معتقلًا في سجون الاحتلال بأسرع وقت ممكن.

ودعا التجمع في بيان وصل فلسطين اليوم الاخبارية الى تضافر الجهود واستمرارها من كافة المؤسسات الإعلامية التي تنتمي إلى الأمة بالعمل الجاد في إظهار مظلمة هؤلاء الأسرى وذويهم وفضح جرائم العدو بحقهم محلياً وإقليمياً ودولياً.

نص البيان كاملًا:

في يوم الأسير الفلسطيني..

التجمع الإعلامي يطالب بالإفراج عن 25 صحفياً معتقلاً في سجون الاحتلال

تطل علينا اليوم ذكرى يوم الأسير الفلسطيني وما زالت سجون العدو "الإسرائيلي" وباستيلاته شاهدة على جرائمه التي يندى لها جبين البشرية، ذلك العدو الذي حطّم كل القواعد الإنسانية والأخلاقية، وتجاوز كل القيم التي اتفقت عليها الإنسانية لضمان حرية الإنسان، إلا أن ذلك العدو المنفلت أخلاقياً، جعل من شريحة الصحفيين والإعلاميين في دائرة استهدافاته، رغم كل القوانين التي كفلت ضمان حريتهم أثناء عملهم، حيث يقبع حالياً في سجون الاحتلال نحو 25 صحفياً، يسعى الاحتلال من وراء تغييبهم وراء القضبان إلى طمس الحقيقة وإسكات صوت الحق.

وفي هذه المناسبة (يوم الأسير الفلسطيني) التي تشكل يوماً وطنياً للكل الفلسطيني، يطالب التجمع الإعلامي الفلسطيني بما يلي:

•أولاً _ على الجهات المعنية بحقوق الصحفيين وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، الضغط على الاحتلال في سبيل إطلاق سراح الأسرى الصحفيين في أسرع وقت ممكن.

•ثانياً _ ضرورة توافر الجهد الدؤوب من كافة المؤسسات الإعلامية التي تنتمي إلى الأمة بالعمل الجاد في إظهار مظلمة هؤلاء الأسرى وذويهم وفضح جرائم العدو بحقهم محلياً وإقليمياً ودولياً.

•ثالثاً _ نطالب المؤسسات الإعلامية على إبقاء قضية الأسرى حية في وجدان وحياة الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية، وذلك بإطلاق المبادرات الإعلامية بالتركيز على إظهار البعد الوطني والإنساني في قضية الأسرى.

•رابعاً _ يتوجب على المؤسسات الحقوقية والإنسانية العمل الجاد في أداء مهامها برفع ظلم السجان الصهيوني عن الأسرى الفلسطينيين وإعطائهم الحقوق المتفق عليها دوليا.

•خامساً _ ضرورة إبقاء قضية الأسرى على رأس الدبلوماسية الفلسطينية ووجوب العمل الجاد من أجل تحريرهم بالطرق الدبلوماسية المتاحة.

التجمع الإعلامي الفلسطيني

السبت 2021 - 4 - 17