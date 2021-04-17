رضوان: الاحتلال سيُجبر على الاستجابة لشروط المقاومة لإتمام صفقة تبادل الأسرى مهما حاول التهرب

أكد الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس في ذكرى استشهاد أسد المقاومة د. عبد العزيز الرنتيسي، ويوم الأسير الفلسطيني على التمسك بالثوابت الوطنية وخيار المقاومة لتحرير الأسرى والمسرى وتحقيق حق العودة.

وقال ان الشهيد الرنتيسي مثل مدرسة مميزة في العلم والأخلاق والتربية والحفاظ على الوحدة الوطنية وكان معلما من معالم الجهاد والمقاومة على أرض فلسطين ، موضحاً ان الشهيد كرّس حياته لخدمة شعبه وقضيته وأرعب الاحتلال في حياته واستشهاده فكان أسد المقاومة على أرض فلسطين.

وبين رضوان ان الشهيد الرنتيسي استشهد من أجل الفكرة والمبدأ وقضية فلسطين العادلة وحافظ على ثوابت الأمة ولم تلن له قناة وكان يتمنى أن يدخله الله الجنة وهذا أقصى مايتمنى فصدق الله فصدقه الله تعالى.

وجدد رضوان تأكيده في يوم الاسير على أن قضيتهم تقف على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم.

وشدد رضوان على ان ثقتنا بالله أولا ثم بالمقاومة ثانيا لتحرير أسرانا مهما حاول الاحتلال التهرب من ابرام صفقة حسب شروط المقاومة إلا أنه سيجبر على الاستجابة لذلك.

ودعا رضوان السلطة الفلسطينية للقيام بواجبها تجاه الأسرى وإلى تدويل قضية الأسرى ومحاسبة قادة الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق أسرانا البواسل.