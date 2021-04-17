لنتجاوز النظرات الضيقة لصبّ الجهود كافة لتحرير الأسرى- كتب الشيخ القيادي: خضر عدنان

كتب الشيخ القيادي: خضر عدنان

في يوم الأسير الفلسطيني نحيي أسرى وأسيرات شعبنا المرابط في سجون الاحتلال الصهيونيّ، وكذا الأسرى العرب والأحرار والمحرّرين ومَن ساقهم قدرهم أسراً وهم يدعمون جهاد شعبنا ومقاومته. فنحن لا ننسى فضل كلّ مقاوم دفع الثمن من زهرات عمره لحرية فلسطين ومقدّساتنا..

▪️إن من أولى الواجبات هو نشر ثقافة الحرية والتحرير لأسرانا والتأكيد على تلك الفرضية الدينية والوطنية والأخلاقية على كل الأحرار عملاً صادقاً لتحرير أسرانا…

▪️إن من ذلك التعريف بقامات شعبنا الأبي في الأسر القدامى والأسيرات والأشبال والمرضى والشيوخ والعائلات شبه الكاملة أسراً والجرحى الأسرى والشهداء الأسرى ومَن يحتجز العدو منهم جثامينهم الطاهرة..

▪️إن من واجب مَن هم خارج فلسطين دعم المقاومة الفلسطينيّة وعونها للمساعدة في التحرير واستجماع ما بأيدي الجميع لهذا الواجب المقدّس…

▪️إن تطاول الزمان أسراً لأخوتنا وسادتنا الأسرى يضرب ويؤثر على مقاومة شعبنا الأبي وعنفوانها واستمرارها بقوة…

▪️إن من ذلك التفعيل الحق للدبلوماسية الفلسطينية والسفارات والقنصليات والممثليات والبعثات والعلاقات الخارجية لقوى شعبنا والنخب الفلسطينية والعربية والإسلامية تعريفاً بمعاناة أسرانا وحقهم بالحرية وإساءة وجه الإحتلال المجرم في كل ساح دولياً وإعلامياً بإظهار ساديّته بالتنكيل بأسرانا وذويهم والمساس بهم…

▪️إن ملفات الأسيرات الحرائر وقدامى الأسرى والأسرى المرضى من لا ينفعون أنفسهم ولا يضرّون غيرهم وفقدوا أهليتهم الجسدية وبعضهم الذهنية، يجب أن تحرّض فينا كل شيء ضد هذا المحتل.. إن استجماع طاقات شعبنا ومقاومته والأحرار وكل مَن يدعم المقاومة واجب على الكل وصولاً لتحرير أسرانا الأحرار..

▪️إن تجاوز النظرات الجغرافيّة والأيديولوجيّة لنا كعرب ومسلمين وأحرار واعتبار تحرير الأسرى واجباً مقدساً للكل وهمّاً لا يزول إلا بتحريرهم سيقصّر من أسر أخواتنا وإخوتنا أسرى فلسطين من يقومون بواجب الكل دفاعا عن الأقصى والمقدسات وللحرية والعزة والكرامة.