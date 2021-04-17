صحة غزة : 10 حالات وفاة و1318 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة و289 حالة خطيرة

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 17/4/2021 ، عن تسجيل 10 حالات وفاة ليرفع وفيات قطاع غزة منذ بداية الوباء لـ738 ، وتسجيل " 1318" اصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد اجراء فحص لـ 3764 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 403 حالة.

واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 289 حالة.

وأشارت الصحة الى تعافي 1000 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ليرفع اجمالي المتعافين 67648 حالة ، موضحاً ان اجمالي تراكمي للمصابين 89622 اصاب ، واجمالي الحالات النشطة 21236 حالة

وبشأن التطعيمات ، اوضحت الصحة ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، موضحاً ان اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 32797 شخص