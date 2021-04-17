يبحث الكثيرون من عشاق الدائرة المستديرة عن حقيقة رحيل ميسي عن برشلونة في صيف 2021 مع اقتراب انتهاء عقد اللاعب الارجنتيني هذا الموسم.

كانت هناك العديد من التقارير الاعلامية التي توضح أن ميسي يرغب في الانتقال من برشلونة بعد المستوى الضعيف خلال مباريات الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا.

المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة “أندوني زوبيزاريتا”، توقع أن يكون رمز الفريق الكتلوني “ليونيل ميسي“، قد حسم قراره بشأن البقاء أو الرحيل عن ملعب “كامب نو”، خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد “البولجا” بحلول شهر يونيو المقبل، وحتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق حول تجديد التعاقد، على الرغم من استقالة مجلس الإدارة السابق للبارسا بقيادة “جوسيب ماريا بارتوميو”.

وصرح زوبيزاريتا عن مستقبل ليو ميسي قائلاً: “لقد حصل ميسي على الحق في التفكير، واتخاذ القرار، لقد قال الرئيس بالفعل إنه سيفعل كل ما في وسعه من أجل الإبقاء عليه”.

وأضاف: “إذا قرر البقاء، فهذا رائع، إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيتعين علينا مواصلة اللعب، على الرغم من سماعي لبعض الاقتراحات بتعليق قميصه، ولكن الحياة تستمر على أية حالة، في عملية اتخاذنا لقراراتنا، فإن الأشياء التي تحدث لك لها تأثير، هذه هي العوامل التي تتراكم، لكني أعتقد أن ميسي اتخذ قراره بشكل أو بآخر”.

وكان حارس مرمى أتلتيك بلباو السابق هو المدير الرياضي لبرشلونة حتى عام 2015، لذلك تمت الاستعانة برأيه قبل نهائي كأس ملك إسبانيا، ليلة السبت، بين فريقيه السابقين.

وصرح قائلاً: “نهائي كأس ملك إسبانيا مباراة لها طابع خاص، وهي أحد تلك العوامل التي تساعد في تأكيد قرارك، لكنني لا أعتقد أنها ستكون حاسمة، ميسي لاعب مخضرم وقد مررنا جميعًا بأيام عندما نفكر في التخلي عن كرة القدم”.

ثم تابع مناقشًا مسألة تجديد ميسي: “ميسي لاعب كرة قدم بالمعنى التقليدي للكلمة، إنه ليس منتجًا تسويقيًا، كبير بما يكفي ليعرف أنك في بعض الأحيان تفوز وأحيانًا تخسر، الشيء الجيد هو أنه يشعر بالرضا في برشلونة، كما قلت أعتقد أنه حسم قراره النهائي”.