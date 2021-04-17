هل قضية "ابوي احسن من الملك" قد أُغلقت ؟

لاتزال قضية "أبوي أحسن من الملك " تتفاعل في الاردن بشكل كبير ، بالرغم من مرور عدة ايام الا ان أصدرت محكمة الاستئناف الأردنية قراراً بعدم مسؤولية الفتاة التي أدينت من محكمة صلح جزاء شمال عمان بجرم إطالة اللسان على الملك عبد الله الثاني، خلافا لأحكام المادة 195/1 من قانون العقوبات.

القضاء الأردني يصدر حكما جديدا بحق صاحبة عبارة فتاة حكم عليها بالسجن بسبب عبارة "أبوي أحسن من الملك" تقول إنها تلقت مكالمة من العاهل الأردني

مصدر قضائي قال الخميس الماضي، إلى أن محكمة الاستئناف توصلت بصفتها محكمة موضوع، ومن خلال استعراض البينات المقدمة بالدعوى، إلى عدم مسؤولية الفتاة عن الجرم المسند إليها، لإنتفاء القصد الجرمي لديها، لأن البينات المقدمة في سياق الدعوى تدل على أن المستأنفة لم تكن تقصد الإساءة للعاهل الأردني، أو النيل من كرامته واعتباره الأدبي بأي شكل من الأشكال.

وأوضح المصدر أن التقاضي على درجات، وهذا الأمر يعتبر من ضمانات المحاكمة العادلة، وأن الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى تخضع في حال الطعن بها للتدقيق والفحص من قبل المحكمة الأعلى الناظرة في الطعن. بحيث يتم تأييد الحكم المطعون فيه إذا كان موافقا للقانون، أو فسخه إذا كان يشوبه خلل في تطبيق القانون أو تفسيره، أو كانت البينات التي تم الاستناد إليها لا تتوافق مع نتيجة الحكم.

يذكر أن قضية الفتاة أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحكم عليها بالسجن لمدة عام بسبب "تطاولها" على الملك عبد الله، بقولها "أبوي أحسن من الملك".

وبدأت القصة عندما نشبت مشاجرة بين الفتاة وسيدة في مكان لصف السيارات، وقالت الدباس لها: “أبوي أحسن من الملك ومن الدنيا كلها”، بعد أن قالت لها السيدة: “الملك فوق الجميع”، وإن والدها أقل درجة منه.

وأطلقت حملة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي مع الدباس. وتصدر هاشتاغ “#أبوي_أحسن_من_الملك” موقع تويتر الأردن، حيث دافع البعض عن حقها في التعبير عن رأيها، وأن تعتبر والدها أفضل من الجميع.

واتصل الملك عبد الله الثاني، بعد تطور الأحداث، شخصيا بالفتاة، التي قالت: “أفتخر اليوم بتلقي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك، حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، وقال لي بلسانه: ‘خلي المعنويات عالية وأنت أخت لي بإذن الله'”.