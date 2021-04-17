إصابات واعتقالات خلال مواجهات في البلدة القديمة واصابة مستوطنين

أصيب مساء امس الجمعة 6 شبان ، خلال مواجهات بين قوات الاحتلال ومجموعة من الشبان في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ، في حين أصيب مستوطنين بعد رشقهما بالجحارة .

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 4 من المصابين وصفت حالتهم بالمتوسطة، في حين الحالتين الآخرتين أصيبتا بجروح طفيفة.

واستخدمت قوات الاحتلال في قمعها للشبان عند باب العامود، والساهرة، وفي شارع صلاح الدين الرئيس، سيارة المياه العادمة، وسط إطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت.

فيما ذكر موقع واللا العبري، أن مستوطنين أصيبا بجروح طفيفة، جراء تعرضهم للرشق بالحجارة في محيط البلدة القديمة.

وأشارت إلى أن قوات الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 شبان فلسطينيين خلال تلك المواجهات التي تجري لليلة الرابعة على التوالي.