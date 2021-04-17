أشكنازي: لن نسمح بحصول إيران على قنبلة نووية

قال وزير الخارجيّة "الإسرائيليّ" غابي أشكنازي ، إن "إسرائيل" ستفعل "كل ما يجب" لمنع حصول إيران على قنبلة نووية وتسليحها لأذرعتها.

وتأتي تصريحات أشكنازي بعد أقلّ من أسبوع على تفجير شبكة الكهرباء في مفاعل نطنز النووي، واتهمت إيران بشنّه "إسرائيلَ"، التي لم تتبنَّ الهجوم لكنّ وسائل إعلام "إسرائيلية" وأجنبية نقلت عن مسؤولين فيها أن الموساد يقف خلفه.

وجاءت تصريحات أشكنازي خلال لقاء رباعي عقد أمس الجمعة على مستوى وزراء الخارجيّة مع قبرص واليونان والإمارات، وقال أشكنازي إنّه تحدث إلى المسؤولين المشاركين في الاجتماع عن "السياسات العدوانية لإيران، وتقويض استقرار الشرق الأوسط الناجم عنها".

واستهدفت "إسرائيل" البرنامج النووي الإيراني مرّتين خلال الأشهر الماضية، بالإضافة إلى تفجير نطنز الأخير، عبر تفجيره في تموز/يوليو الماضي ولاحقًا عبر اغتيال العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زادة.

كما تبادلت إسرائيل وإيران هجمات بحريّة خلال السنوات الأخيرة، اشتدّت وطأتها خلال الأسابيع الأخيرة، مع بدء الكشف عنها في الإعلام. وآخر هذه الهجمات كان يوم الثلاثاء الماضي، مع استهداف إيران سفينة إسرائيليّة قبالة مدينة الفجيرة الإماراتيّة.