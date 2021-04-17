غزة: حظر التجول الجزئي يدخل يومه الثاني من أسبوعه الثالث

يدخل حظر التجول الجزئي في قطاع غزة اليوم السبت 17/4/2021 يومه الثاني من الاسبوع الثالث ضمن الاجراءات الوقائية التي أعلنتها اللجنة الوبائية في قطاع غزة لكسر منحى الارتفاع الكبير في الاصابات ، والذي بلغت نسبة الاصابات لـ40% في عدد من الايام ، وسط تحذيرات من خطورة الوضع الوبائي في القطاع .

وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أعلنت فجر اليوم السبت عن تسجيل 314 اصابة جديدة بفيروس كورونا، في الدورة الثانية

ليرفع الاصابات المتوقع الاعلان عنها في التقرير الوبائي لوزارة الصحة صباح اليوم لـ1381.

و بحسب الوزارة، فإن العدد الكلي للإصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغت 1318 اصابة بعد فحص 3764 عينة بنسبة اصابة حوالي 35%

ويشار الى ان وزارة الداخلية بغزة بدأت الاسبوع الماضي بتطبق اجراءات حظر التجول في قطاع غزة وخاصة فيما يخص المركبات ، والاغلاق الليلي ، واغلاق صالات الافراح واغلاق المدارس والاسواق الشعبية والسماح بالحركة الراجلة .

وكان مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة بغزة د.رامي العبادلة أكد مساء الجمعة 9 ابريل 2021 ان الإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة تحتاج من ١٤ _ ٢١ يوم حتى نتمكن من تقييمها.

و أوضح العبادلة في تصريح له أن عدد الوفيات مرتبط بعدد الحالات الخطرة والحرجة، مشيرا الى أن من يحصل على اللقاح ويلتزم بإجراءات الوقاية يكون محصن بنسبة كبيرة تتجاوز 98%..

و عبر العبادلة عن امله في أن ينخفض المنحنى الوبائي بشكل سريع حتى يتم الحد من الوفيات، داعيا جميع المواطنين للإلتزام بإجراءات السلامة حتى نعبر هذه المرحلة بسلام.

و لفت مدير دائرة مكافحة العدوى الى أن أكتر من ٩٠% من الحالات الحرجة والخطيرة تأتي للمستشفيات في وقت متأخر من الإصابة، مطالبا كل من يشعر بأعراض كورونا وخاصة الكبار وأصحاب الأمراض المزمنة أن يتوجهوا للمشفى مبكراً حتى يتم متابعتهم وتقييم حالتهم منذ بداية الإصابة