ماذا قال اللاعب الفرنسي كريم بنزيما للمسلمين الصائمين؟

وجه اللاعب الفرنسي مهاجم فريق ريال مدريد الاسباني كريم بنزيما فجر اليوم السبت 17-4-2021 رسالة إلى الصائمين المسلمين حول العالم في رمضان 2021.

ونشر بنزيما صورة له وهو يرتدي الزي التقليدي للمسلمين (الجلابية) وعلق عليها قائلًا: "إفطارا شهيا لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم".

Saha ftourkoum to all the muslims all around the world ☝🏼❤️#alhamdulilah 🤲🏻 pic.twitter.com/6VB597fWPU — Karim Benzema (@Benzema) April 15, 2021

ويبلغ بنزيما اليوم 33 عامًا ولا زال يقدم أداءً مميزًا ضمن صفوف ريال مدريد الاسباني حيث سجل منذ وجوده في ريال مدريد عشرات الاهداف الجميلة وساهم بتتويج الملكي بعدد من الألقاب المحلية والعالمية.

وكان لبنزيما فضلًا في تأهيل فريق ريال مدريد الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا هذا الموسم بعد الفوز على ليفربول في مباراة الاياب والتعادل السلبي في مباراة الذهاب.