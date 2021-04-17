تفاصيل الأجواء شديدة الحرارة التي ستضرب فلسطين –والتحذير من طقس يوم الأثنين

جددت الراصد الجوي أيمن المصري اليوم السبت 17/4/2021 ، تحذيره من الاجواء شديدة الحرارة التي ستضرب الاراضي الفلسطينية اليوم وغدا وستشد حرارتها يوم الاثنين القادم .

وقال المصري خلال تصريحات خاصة ان الحرارة قد تصل تصل في عدد من المناطق الجبلية اليى 40-45 درجة مئوية يوم الاثنين القادم ، في حين قد تصل في المناطق السهلية والساحلية 37-38 درجة مئوية.

وطالب المصري المواطنين إلتزام المنازل خشية تعرضهم لضربات شمس مباشرة ، والاكثار من شرب المياه لتعويض الحرارة الكبيرة والتي وصلت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وبين المصري ان درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض يوم الثلاثاء القادم لتعود الى ، الى نفس معدلها في نفس هذا العام.

وفيما يلي تفصيل درجات الحرارة خلال الايام القادمة :

اليوم السبت 17/4/2021، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية، ويبقى الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار.

غداً الأحد 18/4/2021، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-12 درجات مئوية، ويصبح الجو شديد الحرارة في معظم المناطق.

الاثنين 19/4/2021 ، ذروة درجات الحرارة حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 13-15 درجات مئوية، ويبقى الجو شديد الحرارة في معظم المناطق، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 20/4/2021، تنحسر الموجة الحارة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام وبقاء الجو حارا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.