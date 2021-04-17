اسعار العملات مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 17 ابريل 2021

تحرص وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على ان تطلعكم على اخبار العملات في الدول العربية و الاسواق العالمية بشكل يومي، ففي هذه السطور ترصد لكم اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 17 ابريل نيسان 2021، و التي جاءت كما يلي:

العملات الأجنبية في ليبيا سعر الصرف في ليبيا الدولار أمريكي مقابل الدينار الليبي 5.10 دينار ليبي اليورو مقابل الدينار الليبي 6.04 دينار ليبي الدينار التونسي مقابل الدينار الليبي 1.82 دينار ليبي الجنية المصري مقابل الدينار الليبي 0.30 دينار ليبي الجنية الإسترليني مقابل الدينار الليبي 6.87 دينار ليبي الدينار الأردني مقابل الدينار الليبي 7 دينار ليبي

سعر الدولار في ليبيا وسعر اليورو في ليبيا بحسب المصرف المركزي: