اسعار العملات مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 17 ابريل 2021

تحرص وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على ان تطلعكم على اخبار العملات في الدول العربية و الاسواق العالمية بشكل يومي، ففي هذه السطور ترصد لكم اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 17 ابريل نيسان 2021، و التي جاءت كما يلي:
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العملات الأجنبية في ليبيا
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سعر الصرف في ليبيا
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الدولار أمريكي مقابل الدينار الليبي
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5.10 دينار ليبي
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اليورو مقابل الدينار الليبي
|
6.04 دينار ليبي
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الدينار التونسي مقابل الدينار الليبي
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1.82 دينار ليبي
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الجنية المصري مقابل الدينار الليبي
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0.30 دينار ليبي
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الجنية الإسترليني مقابل الدينار الليبي
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6.87 دينار ليبي
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الدينار الأردني مقابل الدينار الليبي
|
7 دينار ليبي
سعر الدولار في ليبيا وسعر اليورو في ليبيا بحسب المصرف المركزي:
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العملة
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مبيع
|
شراء
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الدولار الأمريكي
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4,52 دينار ليبي
|
4.50 دينار ليبي
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اليورو الأوروبي
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5.35 دينار ليبي
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5.38 دينار ليبي