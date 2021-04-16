الشيخ خضر عدنان يدعو لنصرة الاسرى المضربين عن الطعام في يوم الاسير

دعا القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، الشيخ القيادي خضر عدنان لاسناد الأسرى المضربين عن الطعام واستغلال يوم الأسير الفلسطيني لنصرتهم.

و كان الشيخ خضر عدنان يتحدث من منزل الأسير المضرب أبو عبيد، الذي يخوض اضرابا عن الطعان، احتجاجا على اعتقاله الاداري في سجون الاحتلال.

يذكر بأن الأسير أبو عبيد المعتقل منذ 30 تشرين الآخِر/ نوفمبر 2020، شرع في إضرابه منذ تاريخ 4 نيسان/ أبريل الجاري؛ بعد أن حوّلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداريّ بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة أربعة أشهر ونصفًا، في أواخر آذار/ مارس الماضي.

و يصادف يوم 17 ابريل نيسان 2021 ذكرى يوم الاسير الفلسطيني، الذي يحييه الفلسطينيون نصرة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والدفاع عن حقوقهم والمطالبة بحريتهم