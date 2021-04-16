غرق 40 مهاجرا افريقيا قرب سواحل تونس

اعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 40 مهاجرا إفريقيا غرقوا قبالة سواحل صفاقس التونسية بينما كانوا يحاولون الوصول إلى إيطاليا.

وقال مسؤولون تونسيون إنه جرى انتشال 21 جثة كلها لمهاجرين أفارقة حتى الآن بينما تم إنقاذ ثلاثة آخرين.

وقال مراد المشري المدير الجهوي للحماية المدنية بصفاقس: "المركب غرق أثناء رحلة انطلقت من شواطئ صفاقس أمس الخميس.. حتى الآن تم انتشال 21 جثة ومازال البحث جاريا".

وفي الشهر الماضي، لقي 39 مهاجرا حتفهم قبالة سواحل صفاقس في حادث مماثل.

وأصبح ساحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية باتجاه السواحل الإيطالية في قوارب مكتظة بأفارقة وتونسيين يسعون لحياة أفضل في أوروبا.

ولقي زهاء 290 مهاجرا على الأقل حتفهم في حوادث غرق منذ بداية العام الحالي.