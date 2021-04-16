ليبيا تسجل 9 وفيات و 573 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الجمعة، 16 ابريل 2021 تسجيل 9 وفيات و573 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني في بيان، إن الفترة نفسها شهدت شفاء 632 حالة من مصابي فيروس كورونا.

وأضاف أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 214 إصابة و403 حالات شفاء، فيما لم تشهد أية حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 171 ألفًا و131 شخصًا، بينهم 11 ألفًا و905 حالات نشطة، ووفاة 2882 شخصًا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.