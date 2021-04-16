تونس: انتشال جثث 20 مهاجرًا وفقدان 17 آخرين جراء غرق مركبهم

انتشل خفر السواحل في تونس، اليوم الجمعة، جثث 20 مهاجرًا فيما اعتبر 17 آخرون في عداد المفقودين جراء غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس البحري في محافظتي صفاقس والمهدية علي العياري، إن الجثث تعود لأحد عشر رجلا و8 نساء ورضيع تم انتشالهم قبالة سواحل صفاقس الخميس وتم نقلهم الى المستشفى المحلي بالمحافظة.

كما أنقذ خفر السواحل ثلاثة مهاجرين. وحسب ما جمعه من شهادات من الناجين فان 17 آخرين لا يزالون مفقودين، وفقا للعياري

وأشار إلى أنه توقفت عمليات البحث عن المفقودين بسبب سوء الأحوال الجوية الجمعة على ان تستأنف السبت، مبينا أن عمليات التمشيط لا تزال مستمرة في المنطقة للبحث عن مفقودين. وقال متحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي، إنه تم فتح تحقيق في حادثة غرق المركب ضد من سيكشف عنه البحث بتهمة تكوين عصابة ومساعدة الغير على تجاوز الحدود بطرق غير شرعية.

وأوضح أن المهاجرين من أصول إفريقية من بلدان جنوب الصحراء وانطلقوا على مركبهم من سواحل منطقة سيدي منصور الخميس فجرا في اتجاه السواحل الأوروبية.

وتعد سواحل صفاقس وجزيرة قرقنة المجاورة منصة رئيسية لرحلات الهجرة غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية عبر أقرب نقطة من الأراضي الإيطالية.

وفي شباط/ فبراير الماضي انتشلت البحرية التونسية جثث 39 غريقا من المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء من بينهم أطفال ونساء كانوا في طريقهم الى ايطاليا. وفي كانون أول/ ديسمبر الماضي انتشلت 20 جثة معظمها لنساء.

وارتفعت محاولات الهجرة وعبور المنطقة الوسطى من البحر الأبيض المتوسط في العام 2020

ولقي 292 مهاجرا على الأقل حتفهمع منذ كانون الثاني/يناير 2021 في المتوسط، بينما ناهز العدد 1200 في العام 2020 وفقا لاحصاءات الأمم المتحدة.