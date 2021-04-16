مصر تحدد مواعيد عمل جديد للمحال التجارية جراء كورونا

أصدرت السلطات المصرية، قرارا بتحديد عمل المحلات التجارية في جميع المحافظات المصرية غدا السبت، وذلك في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر الإعلامية، إنه سيتم تطبيق المواعيد الجديدة غدا تنفيذ لقرار وزير التنمية المحلية، في إطار قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء.

ووفقا للمواعيد الجديدة سيتم فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، من 7 صباحا، حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

وأضافت أن المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية ستفتح يوميا من 5 صباحا، وتغلق 1 صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وأوضحت أن الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية ستفتح يوميا من 8 صباحا، وتغلق 7 مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.