الجامعة العربية تحذر من مخططات الاحتلال الممنهجة في الاقصى

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:07 م
16 ابريل 2021
مجلس جامعة الدول العربية
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حذرت جامعة الدول العربية من المخططات الممنهجة والخطيرة التي تنتهجها سلطات الاحتلال لفرض سياسة الامر الواقع في المسجد الأقصى المبارك لتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

ودان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة الدكتور سعيد أبو علي بتصريح صحافي، تصعيد سلطات الاحتلال لعدوانها على حرمة المسجد الأقصى المبارك وحرية العبادة في الشهر الفضيل والذي يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين.

وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات العملية الضرورية اللازمة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته الجسيمة واستفزازاته المرفوضة والمدانة واحترام الوضع القائم، اعمالا للقانون الدولي والشرعية الدولية.

#الجامعة العربية #الاقصى

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