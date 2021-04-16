الصحة "الإسرائيلية" تسجل عشرات الإصابات بـ"كورونا" خلال الساعات الماضية

سجلت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، اليوم الجمعة، 95 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المُستجد، داخل الكيان المحتل، خلال الـ24 ساعة الماضية.

واضحت الصحة "الإسرائيلية"، أنها "أجرت يوم أمس الخميس، 14180 فحصاً مخبرياً، حيث أظهرت النتائج إصابة 95 شخصاً بـ"كورونا"، بالإضافة إلى تسجيل 16 إصابة أخرى منذ منتصف الليلة الماضية".

وبلغ عدد الحالات الخطير إلى 205 حالة، من بينهم 123 شخصاً يُعالجون بمساعدة أجهزة التنفّس الاصطناعيّ، وفق موجز التقرير الخاص برصد الإصابات لوزارة الصحة "الإسرائيلية".

ووصل عدد الوفيات بعد اصابتهم بفيروس كورونا إلى ـ6315 حالة وفاة منذ بدء جائحة "كورونا" في (إسرائيل).